«Это чудо»: спасение россиянки со сломанной ногой на пике Победы вызывает сомнения

Спасение Натальи Наговицыной, застрявшей без еды на пике Победы в Киргизии на высоте свыше 7000 метров, вряд ли возможно, заявил «МК» альпинист Александр Яковенко.
Женщина ломала ногу на спуске 12 августа. Предположительно, она может быть мертва.
По его словам, сейчас, к тому месту, где находится Наговицына, идут четыре человека. Однако собеседник издания сомневается, что им удастся вытащить ее.
Четыре года назад во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тянь-Шане погиб муж Натальи, у него на высоте случился инсульт.