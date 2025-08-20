Среда, 20 августа, 2025
14.9 C
Рязань
Новости России

«Это чудо»: спасение россиянки со сломанной ногой на пике Победы вызывает сомнения

powder
Image by wirestock on Freepik

Спасение Натальи Наговицыной, застрявшей без еды на пике Победы в Киргизии на высоте свыше 7000 метров, вряд ли возможно, заявил «МК» альпинист Александр Яковенко.

Женщина ломала ногу на спуске 12 августа. Предположительно, она может быть мертва.

«Если она выживет, это будет чудо. Если ее спустят — произойдет два чуда», — отметил Яковенко.

По его словам, сейчас, к тому месту, где находится Наговицына, идут четыре человека. Однако собеседник издания сомневается, что им удастся вытащить ее.

«Парни, которые раньше пытались ее спасти, не просто так ведь оттуда ушли», — добавил он.

Четыре года назад во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тянь-Шане погиб муж Натальи, у него на высоте случился инсульт.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.

Последние новости

Общество

Несколько десятков домов останутся без воды в Рязани 21 августа

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
Общество

Ушел из жизни выдающийся рязанский ученый Валентин Ковешников

На 86-м году жизни скончался Валентин Ковешников — выдающийся учёный-животновод, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации.
Происшествия

Горящий двухэтажный дом в Рязани тушат 7 единиц техники

Предварительно, площадь пожара 60 квадратных метров. В тушении участвует 22 человека, 7 единиц техники.
Происшествия

Мужчина угрожал убить супругу, которая упрекнула его за низкую зарплату

Вечером мужчина вернулся с работы домой, где между ним и супругой произошел неприятный разговор о низкой зарплате мужа и финансовом положении семьи.
Новости России

На Урале девушка зарезала двух мужчин за неверность

Жительница Артемовского Свердловской области Алена Гуляева избила и порезала...
Происшествия

Скончался мастер спорта по бильярду Владимир Минцев

Жизнь спортсмена была наполнена переездами, путешествиями, дорогами и встречами — он всегда умел находить радость в каждом месте, где бы ни оказался. В мире бильярда Владимира называли «Казах».
Культура и события

Лекции, выставки, экскурсии и игры подготовил для рязанцев музей Павлова в День города

Сотрудники музея в рамках краеведческого фестиваля «В городе моем – моя судьба» познакомят посетителей с личностью не только великого ученого с мировым именем, но и человека с глубоким чувством долга, ответственности, нравственности, воспитания, морали. Человека увлеченного и преданного своим убеждениям. Уроженца Рязанской земли – Ивану Петровичу Павлову.
Новости России

В Тюмени семья две недели не может похоронить бойца, погибшего на СВО

Родственники солдата, погибшего в зоне проведения СВО, почти две...