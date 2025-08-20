«Это чудо»: спасение россиянки со сломанной ногой на пике Победы вызывает сомнения

Спасение Натальи Наговицыной, застрявшей без еды на пике Победы в Киргизии на высоте свыше 7000 метров, вряд ли возможно, заявил « МК » альпинист Александр Яковенко.

Женщина ломала ногу на спуске 12 августа. Предположительно, она может быть мертва.

«Если она выживет, это будет чудо. Если ее спустят — произойдет два чуда», — отметил Яковенко.

По его словам, сейчас, к тому месту, где находится Наговицына, идут четыре человека. Однако собеседник издания сомневается, что им удастся вытащить ее.

«Парни, которые раньше пытались ее спасти, не просто так ведь оттуда ушли», — добавил он.

Четыре года назад во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тянь-Шане погиб муж Натальи, у него на высоте случился инсульт.