«Это чудо»: боец из Татарстана выжил, увидев видение перед смертью

Доброволец из Татарстана Денис выжил, получив тяжелое ранение в зоне СВО, накануне смерти ему пришло видение, рассказал RT сам боец.
Военный служил штурмовиком. 24 февраля с вражеского БПЛА прилетел снаряд, после чего Дениса накрыл миномет. У бойца оказались сломаны руки, он потерял много крови.
Денис пытался отползти к своему окопу, но его продолжали проследовать беспилотники.
Вскоре он вышел на связь с командиром, который пообещал, что за добровольцем вернутся. На второй день боец увидел видение.
Выяснилось, что он лежал без сознания в коме. После этого бойца госпитализировали, в военном билете у него нашли икону, хотя он не понял, откуда она взялась там. После этого Денис принял православие. Он считает свое спасение чудом.