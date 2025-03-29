«Это чудо»: боец из Татарстана выжил, увидев видение перед смертью

Доброволец из Татарстана Денис выжил, получив тяжелое ранение в зоне СВО, накануне смерти ему пришло видение, рассказал RT сам боец.

Военный служил штурмовиком. 24 февраля с вражеского БПЛА прилетел снаряд, после чего Дениса накрыл миномет. У бойца оказались сломаны руки, он потерял много крови.

Денис пытался отползти к своему окопу, но его продолжали проследовать беспилотники.

«Почти сутки мне покоя не давали. Я себе не мог ни жгут наложить, ни перебинтовать, ничего не мог», — отметил военный. Реклама

Вскоре он вышел на связь с командиром, который пообещал, что за добровольцем вернутся. На второй день боец увидел видение.

«Я видел все с детского сада, школу и дальше. И вдруг передо мной тропа, дорожка. Как будто ступенька за ступенькой поднимается, и передо мной стоит Бог. И он смотрел на меня, а я — на него. А потом я очнулся от того, что меня по лицу наши ребята просто бьют», — рассказал Денис.

Выяснилось, что он лежал без сознания в коме. После этого бойца госпитализировали, в военном билете у него нашли икону, хотя он не понял, откуда она взялась там. После этого Денис принял православие. Он считает свое спасение чудом.