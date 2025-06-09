«Это было просто, но очень мило»: рязанцы сыграли свадьбу на Троицу

В Рязани на Троицу сыграли свадьбу Владислав и Алёна. Об этом сообщает глава ЗАГСа Елена Сорокина ВКонтакте.

Молодожены познакомились в Интернете. Сначала Алёна удаляла сообщения Влада, но потом все-таки согласилась на встречу. Через полгода в домашней обстановке, когда Алёна собиралась кормить собаку, обернулась и увидела Влада — на одном колене и с кольцом.

«Это было просто, но очень мило. Конечно, я ответила «да!»», — вспоминает Алёна.

О том, что регистрация брака придётся на Троицу, ребята узнали, когда пришли в церковь за благословением. В планах у молодоженов обзавестись имуществом и родить двоих детей.

Поздравляем Владислава и Алёну, пусть в вашей семье будут радость и счастье, гармония и добро!