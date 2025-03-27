«Это было прям до мурашек!»: Актёр Тимофей Зайцев рассказал о съёмках сериала «Афоня»

27 марта, вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ» (16+). Самая ранняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с ярким героем.

Сегодня в гости к ведущей Катерине Решновой пришёл актёр Тимофей Зайцев. Он рассказал о сериале «Афоня», которой выйдет 31 марта на ТНТ. Это история о сварливом, но добром домовом, который пытается навести порядок в многоэтажке и подружить всех соседей между собой.

Актёр рассказал о своем персонаже в сериале: «Мой герой сварливый, но справедливый и добрый, как мне кажется. Он чем-то похож на персонажа, который уже был в моей карьере. Он такой же классный друг и легко относится к жизни и ко всему тому, что вокруг него происходит. Он просто делает свою работу». Тимофей Зайцев поделился тем, что для него Афоня — это не просто комедийная роль, а эмоционально затратная работа: «Если вы посмотрите „Афоню“ и не уйдете с первой серии (мы очень в это верим), то вы увидите, что это серьёзная в плане эмоций роль. Там очень много драмы».

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Также актёр поделился интересными и магическими историями с первого съёмочного дня: «Расскажу классную шутку! Это был один из первых съёмочных дней и мы снимали квартиру Валентина Семёновича, которого играет Виктор Николаевич Бычков. Мы вышли из квартиры в подъезд, а нам навстречу вышла хозяйка квартиры, которая совершенно не знает, что за проект мы снимаем. И она говорит: „О, а вы домой? Вы знаете, вот они прям вот так и выглядят. Я в них не верила, пока сама их не встретила!“ Представляете? Вот такой вот комплимент и невероятную поддержку в первый съёмочный день я получил. Это было прям до мурашек!».

Тимофей Зайцев также приоткрыл секреты проектов, которые скоро выйду с его участием: «Я человек везучий. У меня очень часто материализуются желания и сейчас пошли преодоления с интересными ролями! Я очень давно хотел сыграть какого-нибудь негодяя. Прямо сейчас параллельно снимаюсь в двух проектах и в них я играю сильно сомнительных типов». Однако всех тайн актёр не открыл, так как верит в приметы и не любит говорить о том, что ещё не случилось: «Я из тех людей, которые не любят говорить „Гоп“, пока не перепрыгнут. Даже к „Афоне“ я трепетно отношусь. Его пока никто не увидел, так что пока он не случился, этого сериала ещё нет! Эта история будет только тогда, когда зритель её посмотрит, когда появятся первые отклики. Тогда уже можно будет это обсуждать».

Однако Тимофей Зайцев рассказал о своих мечтах в актёрском плане: «А кто не обращает свой взгляд на Голливуд? Конечно, я мечтаю об „Оскаре“. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Мне всего мало! И ролей новых хочу, и новые горизонты покорять, и сыграть на другом языке, и в европейском кино, и в мировом. Чем черт не шутит!».