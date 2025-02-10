«Это анти секс-символ!». Алексей Воробьев устроил откровенные танцы в шоу «Конфетка» на ТНТ

В свежем выпуске «Конфетки» (16+), который вышел в эту субботу, настоящий фурор произвел Алексей Воробьев, переделавший песню МС Aлехa «Фотограф».

К номеру Алексей подошёл с юмором. Уровень самоиронии артиста настолько высок, что один из главных секс-символов страны не побоялся примерить на себя прямо противоположный образ. Он вышел в рубашке с коротким рукавом, клетчатых шортах, которые заканчиваются в районе щиколотки, в сандалиях, надетых на носки, а также в старомодных очках и с усами. На шее висел «главный герой» песни — фотоаппарат.

«Это анти секс-символ!», — отметил Гарик Мартиросян после номера.

Несмотря на оценку ведущего, Алексей устроил откровенные танцы, вытащив на сцену ведущую шоу Марину Кравец, которой и был посвящён номер артиста.