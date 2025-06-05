«Это абсурд!»: учителя нашли подвох в задании ЕГЭ по русскому языку

Педагоги из Екатеринбурга нашли подвох в одном из заданий на ЕГЭ по русскому языку, пишет издание E1.RU.
По его данным, речь идет о задании № 20 в тестовой части, где нужно правильно расставить запятые.
В данном случае правильным ответом посчитали вариант с указанием 1 и 4.
Однако преподаватели отметили, что дети, выбравшие 1, 2 и 4 не допустили ошибку. Как заявил один из собеседников издания, этот пример допускает двоякую трактовку.
Другой педагог подтвердила, что в предложении возможны два варианта расстановки запятых.
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