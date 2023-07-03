Эти полгода мы запомним надолго: ретроградный Нептун несёт большие сложности

1 июля наступил период ретроградного Нептуна. Двигаться «в обратную сторону» планета будет до 5 декабря. Астрологи предупреждают: эти полгода мы запомним надолго, потому что ретроградность Нептуна принесёт нам некоторые сложности, к которым придётся привыкнуть.

Ретроградный Нептун, с одной стороны, даст нам шанс взглянуть на свои планы, умения и творческие способности под другим углом и неожиданно проявить себя в творческих сферах. А с другой — людей ждёт очень много неприятных мелких проблем. Причём их последствия окажутся непредсказуемыми, если разобраться с этими проблемами получится не сразу.

Основной совет на ближайшие полгода — медлить нельзя, но и спешить при этом тоже. Главное — стоит перестать жаловаться на свою судьбу, потому что Нептун не любит, когда люди сокрушаются на тяжёлую судьбу и сидят сложа руки.

Когда Нептун находится в состоянии ретроградности, легко стать жертвой пустых обещаний. Не пускайте в свою жизнь тех, кому мало доверяете и откажитесь от внезапных и импульсивных затей.

Нептун не благосклонен к колебаниям и переменчивости — он потребует от вас обдуманных решений.