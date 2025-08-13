Выбор букета на 1 сентября может оказаться сложнее, чем кажется. Некоторые цветы не только вышли из моды, но и несут в себе неподходящий символизм. Флорист Анастасия Жилина в беседе с «Абзацем» рассказала, каких композиций стоит избегать и на что обратить внимание, чтобы по-настоящему порадовать учителя.

Главное правило — отказаться от красных и розовых роз. По словам эксперта, эти цветы прочно ассоциируются с романтическими чувствами и неуместны в качестве подарка педагогу. В черный список попали и бордовые гвоздики, которые считаются устаревшим вариантом. Также не лучшим выбором станут экзотические и капризные цветы вроде пионов, ранункулюсов или анемонов — они вряд ли сохранят свежий вид до конца праздничной линейки.

Идеальным решением, по мнению флориста, станут сезонные цветы насыщенных, теплых оттенков. Смело выбирайте хризантемы, астры, георгины, гладиолусы или гортензии. В любом цветочном магазине также легко найти лилии, герберы, подсолнухи, эустомы и альстромерии, которые отлично подойдут для школьного букета. Чтобы композиция выглядела гармонично, лучше сочетать не более двух-трех оттенков, а для придания объема можно добавить зелень — например, эвкалипт или рускус.

Эксперт также дала практический совет родителям первоклассников: выбирайте для ребенка небольшой и легкий букет, чтобы малышу было удобно его держать. И, конечно, перед покупкой обязательно убедитесь в свежести цветов и упругости бутонов — это гарантия того, что ваш букет останется красивым на протяжении всего Дня знаний.