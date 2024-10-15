Вторник, 15 октября, 2024

«Эпидемии, катастрофы». Астролог Шахова раскрыла последствия двух комет в небе

Автор: Валерия Мединская

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Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В октябре 2024 года в небе над Землёй люди смогут наблюдать редкое явление. К планете приблизятся сразу две кометы — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань) и околосолнечная комета C/2024 S1. Первая близко подлетела к Земле 14 октября, вторая покажет пик своей яркости 29 октября.

Необычное явление не могло не привлечь внимание эзотериков. И это неудивительно, ведь не часто за пару недель можно увидеть в небе сразу две кометы. Астролог Ксения Шахова в интервью URA.RU рассказала, что может означать это событие.

По словам Шаховой, кометы, как правило, предвещают перемены. Если оглянуться на события прошлого, то часто они несут что-то негативное — эпидемии, катастрофы. Вместе с тем влияние затмений чем-то похоже на влияние затмений.

—Оно распространяется не на конкретных отдельно взятых людей, а на мировые процессы — что-то трансформируется, меняется, — говорит Шахова.

Если такие явления как, например, переход планеты из знака в знак больше определяют личное, то затмения или пролет мимо Земли комет, в первую очередь, влияют на общество в целом, на разные страны. А вот положительное или отрицательное это влияние — предсказать сложно. Всё зависит от конкретных событий и региона. Но не исключено, что кометы могут повлиять на глобальные мировые события, например, на исход выборов в США.

— Затмения особенно сказываются на политической обстановке, определяют разного рода происшествия. Заметьте, крупные трагедии, вроде теракта в „Крокусе“ или недавнего нападения в школе, отделяли от затмений всего три дня. А кометы и затмения, к тому же, являются фактами взаимоусиления, — комментирует астролог.

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