Энергетики РНПК разработали систему стабилизации напряжения

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в структуру НК «Роснефть, испытывает систему стабилизации напряжения. Внедрение разработки позволит значительно повысить стабильность энергообеспечения всех технологических процессов нефтезавода. Проект, позволяющий обеспечить производительность и качество продукции, энергетики РНПК реализуют при поддержке научно-проектного комплекса НК «Роснефть».

Система стабилизации напряжения подаёт его в электрическую сеть технологического объекта в случае недостаточного поступления от внешних энергосетей. Восстановление мощности электрической сети происходит за доли секунды. В результате не требуется перезапускать оборудование в случае падения напряжения.

Энергетики РНПК сейчас тестируют систему в условиях реального производства, подтверждая ее эффективность. Результаты испытаний позволят решить вопрос о внедрении новой разработки в производственный процесс.

РНПК является крупным потребителем электроэнергии. В рамках программы энергоэффективности РНПК ведет учет и контроль потребления энергоресурсов, разрабатывает экономически обоснованные энергосберегающие мероприятия, развивает автоматизированную систему учета. В прошлом году благодаря мероприятиям по энергоэффективности удалось сэкономить 25,5 млн руб.