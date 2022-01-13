Энергетики Рязанской НПК завоевали призовые места на всероссийском конкурсе профмастерства

Сотрудники Рязанской НПК приняли участие в конкурсе профмастерства «Лидеры электроэнергетики – 2021». Их навыки и знания высоко оценили: энергетики рязанского нефтезавода завоевали призовые места в различных номинациях.

Конкурс проходил в Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Участие в нём приняли более 200 специалистов со всех уголков страны. Конкурсантам предстояло продемонстрировать теоретические знания и практические навыки по различным направлениям, а также умение оказывать первую помощь.

Честь Рязанской НПК на конкурсе профмастерства защищали пять сотрудников ремонтно-механического цеха и цеха электроснабжения предприятия. В итоге они показали высокие результаты, подтвердив своё лидерство и мастерство. Артём Пискарёв стал победителем в номинации «Дежурный электромонтёр». Юлия Дубинина заняла первое место в номинации «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию РЗА». Роман Сенин стал вторым в номинации «Сварщик». Александр Аксёнов в этой же номинации оказался на четвёртой позиции. Алексей Клиншов завоевал третье место в номинации «Кабельщик».

С достойными результатами работников нефтезавода поздравил гендиректор предприятия Сергей Михайлов.

— Мы гордимся нашими энергетиками и поздравляем их с победой! Каждый из них внёс вклад в копилку трудовых достижений завода и его доброго имени. Это очень хороший пример для нашей молодежи, для их мотивации к труду, своему развитию, — сказал он.

Представлявшие Рязанскую НПК на конкурсе энергетики ранее активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и становились их призёрами. Среди них конкурс – «Лучший по профессии». Он является важной часть программы мотивации корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников, а также способствует повышению престижа рабочих профессий.