Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: замерзающего дождя, снега, ветра с порывами до 20 м/с. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой, наблюдаются в ряде районов региона. В восстановительных работах задействованы 26 бригад: 68 человек, 26 единиц спецтехники.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.