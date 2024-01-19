Пятница, 19 января, 2024
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Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

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Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: замерзающего дождя, снега, ветра с порывами до 20 м/с. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой, наблюдаются в ряде районов региона. В восстановительных работах задействованы 26 бригад: 68 человек, 26 единиц спецтехники.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

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