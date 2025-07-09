Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях аномальной жары 

По прогнозам Гидрометцентра, 9-13 июля в Рязанской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха до +35°С. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Энергетики усилили контроль за работой энергообъектов и предприняли дополнительные меры пожарной безопасности.

К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 40 бригад «Рязаньэнерго»: 158 энергетиков и 94 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.