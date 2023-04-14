Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Рязанской области

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, частично нарушенное в результате усиления северо-восточного ветра до 18 м/с.

Работает оперативный штаб, с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти организован обмен информацией. Работа энергообъектов находится под особым контролем.

В готовности находятся 80 бригад в составе 305 человек и 126 единиц техники.

На случай необходимости для электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

Энергетики «Рязаньэнерго» прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8 (800) 220-0-220.