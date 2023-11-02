Четверг, 2 ноября, 2023
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Эндокринолог рассказала, как похудеть без физических упражнений

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как можно похудеть без изнурительных физических упражнений. В телеграм-канале доктор опубликовала 10 рекомендаций от учёных со всего мира.

Медики советуют начинать день с белка, следить за размером порций, избегать обезвоживания, употреблять меньше сахара, кофе, сладких напитков, записывать свой рацион.

Ещё один совет — высыпаться. Хронический недосып может со временем сделать многие методы снижения веса менее эффективными.

Павлова советует есть больше некрахмалистых овощей (морковь, болгарский перец). Исследования показывают, что их употребление приводит к заметной потере веса у здоровых людей и снижает риск ожирения.

Также стоит уменьшить потребление алкоголя — пустые калории вызывают воспаление в организме.

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