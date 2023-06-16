Эндокринолог Павлова рассказала, какое масло полезнее: подсолнечное или оливковое

Эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале рассказала, какое масло полезнее: подсолнечное или оливковое.

О том, что оливковое масло переоценено благодаря усилиям маркетологов, сказал во время ПМЭФ Константин Эрнст. С этим согласна и Павлова.

— Оливковое масло — чемпион среди продуктов по содержанию вредных конечных продуктов гликирования — КПГ, которые ускоряют старение и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, — пишет медик.

По её данным, за сутки человеческий организм способен переработать в среднем 15 тысяч единиц КПГ, большинство вырабатывается человеком в процессе жизнедеятельности.

— Так вот, в 100 г оливкового масла КПГ — 11900 единиц, в то время как в подсолнечном нерафинированном — в три раза меньше, 3940 единиц, — пишет Павлова.

Оливковое масло усваивается хорошо, но меньше других масел содержит полиненасыщенные кислоты, жирорастворимые витамины.

В подсолнечном масле большое содержание витамина Е, отвечающего за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин — от 46 до 60 мг на 100 г.