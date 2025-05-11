Медленный обмен веществ может мешать снижению веса, ухудшать самочувствие и даже влиять на гормональный фон. Часто причина — не «возраст» и не «гены», а повседневные привычки, которые кажутся безобидными, написала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Вот что действительно, по её мнению, может тормозить метаболизм.

Недостаток сна

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Хронический недосып нарушает выработку лептина и грелина — гормонов насыщения и голода. В результате замедляется обмен веществ и усиливается тяга к сладкому.

Пропуски приёмов пищи (особенно завтрака)

Когда вы не едите, организм испытывает стресс, переходит в «режим экономии» и начинает сжигать меньше энергии, накапливая её про запас. Также становится труднее поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Малоподвижный образ жизни

Без регулярной физической активности уменьшается мышечная масса, а именно мышцы активно сжигают калории даже в состоянии покоя. Поэтому сидячий образ жизни замедляет метаболизм.

Недостаток белка в рационе

Белок — это не только строительный материал, но и стимулятор обмена веществ. На его переваривание тратится больше энергии. При его нехватке метаболизм может замедляться.

Малое потребление воды

Обезвоживание буквально тормозит клеточные процессы. Даже лёгкий дефицит жидкости может снизить скорость метаболизма.

Избыток кофеина или полный отказ от него

Умеренное количество кофе способно ускорить обмен веществ. Но литры сладких кофейных напитков перегружают печень и поджелудочную. Полный отказ от кофеина тоже может повлиять на метаболизм.

Хронический стресс

Стресс заставляет тело запасать жир, особенно в области живота, и нарушает работу щитовидной железы, что дополнительно тормозит обмен веществ.