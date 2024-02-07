Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака

Идеальное время для завтрака — до восьми часов утра, написала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист ссылается на исследование учёных из Барселонского института глобального здравоохранения, выяснивших, что при таком режиме риск развития сахарного диабета сокращается на 59%.

Эксперты 7 лет вели наблюдения за образом жизни и состоянием здоровья более 103 тысяч добровольцев, большая часть из которых были женщинами (79%).

За время исследования диабет второго типа выявили у 963 человек. Диагноз значительно чаще ставили участникам, у которых первый прием пищи был после 9 утра, по сравнению с теми, кто завтракал до 8.

— Причина, вероятно, кроется в наших биологических часиках (циркадных ритмах). Согласно им, человек должен есть сразу после пробуждения. Если отложить первый прием пищи, то организму станет сложнее контролировать уровни глюкозы, инсулина и липидов, — пишет Павлова.

По её словам, завтрак должен быть сытным. В идеале — содержать сразу все компоненты: жиры, белки и углеводы.

Перед едой полезно выпить стакан теплой воды, а вот кофе лучше насладиться через час после приема пищи.