Эндокринолог Летягина ответила, стоит ли заставлять себя завтракать

Завтрак — это не просто еда, а топливо для запуска организма после ночного отдыха. Его значение для здоровья трудно переоценить. Пропуская завтрак, мы лишаем себя важных питательных веществ и запускаем цепь негативных последствий. Но так ли это обязательно?

После сна организм нуждается в пополнении запасов энергии, потраченных за ночь. Пропуск завтрака может привести к снижению уровня глюкозы в крови, что вызывает усталость, раздражительность и ухудшает концентрацию и продуктивность. Особенно страдает мозг, который чувствителен к нехватке глюкозы.

Но что делать, если утром совсем не хочется есть? Нужно ли заставлять себя? На этот вопрос порталу «Доктор Питер» ответила Анна Летягина — эндокринолог, диетолог и нутрициолог из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Мы привыкли думать, что завтрак обязателен, особенно для тех, кто стремится сбросить вес. Однако некоторые люди буквально заставляют себя завтракать из-за отсутствия аппетита. Стоит ли это делать, если по утрам есть не хочется?

Насколько полезен завтрак?

Считается, что утренний приём пищи запускает метаболизм, помогает лучше усваивать еду и контролировать вес. Это популярное мнение, но учёные и врачи относятся к нему с долей скептицизма.

Крупных независимых исследований, подтверждающих особую роль завтрака для метаболизма, не проводилось. Более того, обмен веществ в организме продолжается независимо от того, едим мы утром или пропускаем приём пищи. Поэтому, если по утрам у вас нет аппетита, заставлять себя не обязательно. Но и здесь есть свои нюансы.

Как пропуск завтрака может влиять на вес?

Среди людей с лишним весом действительно немало тех, кто не завтракает. Однако дело, скорее, не в отсутствии завтрака, а в общем пищевом поведении. Пропустив утренний приём пищи, к обеду или полднику человек может подойти с большим аппетитом, что повышает риск переедания и увеличения калорийности дневного рациона, что, в свою очередь, может привести к набору веса.

Другое дело, если человек умеет контролировать калорийность своего рациона и не переедает в течение дня. В таком случае пропуск завтрака может даже способствовать снижению веса за счёт уменьшения общего суточного калоража.

Итак, набор или потеря веса зависит не от того, завтракаем мы или нет, а от баланса между потреблением и расходом калорий.

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Так всё-таки: завтракать или нет?

Важно отметить, что при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендуется питаться часто и дробно. В этих случаях нельзя пропускать не только завтрак, но и другие приёмы пищи. Таким пациентам рацион подбирается индивидуально с участием гастроэнтеролога.

В остальных случаях всё индивидуально. Прислушивайтесь к себе: если вы просыпаетесь с чувством голода, игнорировать его не стоит, так как это может привести к перееданию в обед или ужин.

Но если по утрам аппетита нет, а ваш рацион сбалансирован в течение дня, заставлять себя не обязательно. Пропуск завтрака не окажет негативного влияния на ваше самочувствие и обменные процессы.

Во сколько должен быть завтрак?

Оптимальное время для завтрака — в течение 1–2 часов после пробуждения. Это помогает организму получить энергию и начать работать на полную мощность. Однако строгих рамок нет — важно прислушиваться к своему организму.

Если вы рано просыпаетесь и чувствуете голод, завтрак можно съесть раньше. Если вы не испытываете особого голода, можно немного подождать. Главное — соблюдать регулярность приёмов пищи, чтобы поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.