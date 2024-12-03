Вторник, 3 декабря, 2024
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Элтон Джон признался, что почти полностью ослеп

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Валерия Мединская

Известный певец Элтон Джон признался, что почти полностью ослеп на один глаз после того, как перенес глазную инфекцию летом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Guardian. 

В эфире программы «Доброе утро, Америка» Элтон Джон сказал, что вынужден перенести выход своего альбома, записанный совместно с Берни Топином. Причина – проблема певца со зрением.

По словам Элтона Джона, проблема со зрением «выбила его из колеи», но он надеется на выздоровление. Певец поблагодарил врачей и свою семью за помощь в сложный для него период.

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