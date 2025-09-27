Суббота, 27 сентября, 2025
Элиту ВСУ размололи под Юнаковкой: сводка СВО на утро 27 сентября 

Алексей Самохин

Российские войска, несмотря на переброску украинским командованием элитных частей, смогли взять под контроль населённый пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик Андрей Марочко. Об этом пишет aif.ru.

«Украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств. И у них все равно ничего не вышло», — заявил Марочко.

Юнаковка была освобождена российскими бойцами 26 сентября. Взятие этого села открывает ВС РФ прямой путь на Сумы, расстояние до которых составляет всего 29 км.

Успехи на других участках фронта

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что на краснолиманском направлении российские военные завершили зачистку посёлка Кировск (Заречное). По его словам, противник полностью выбит из Шандриголово, а войска наступают на Ставки, Дробышево и Новоселовку. (Минобороны РФ официально эти успехи пока не подтверждало.)

Купянск: Армия России расширила контроль на северо-западе города, но бои остаются крайне тяжёлыми.

Покровское направление: Под контроль российских сил перешло Новоторецкое, зафиксировано приближение к важной дороге на Краматорск. Отмечается, что именно здесь ВСУ могли готовить «силы вторжения».

Потери противника и атака дронов

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки противник потерял убитыми и ранеными около 1430 военнослужащих по всей линии боевого соприкосновения. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки «Центр» (до 500 человек) и «Восток» (более 305 человек).

Также ночью ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками. Российские силы ПВО ликвидировали 55 вражеских дронов.

Распределение перехваченных БПЛА:

27 — над Ростовской областью (самый массированный налёт).

8 — над Брянской областью.

6 — над Астраханской и Воронежской областями (по шесть).

5 — над Волгоградской областью.

2 — над Курской областью.

1 — над Белгородской областью.

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

