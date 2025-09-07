События в зоне проведения СВО развиваются стремительно. Каждый день приностит новые вести с фронта. О том, что происходит на утром 7 сентября пишет aif.ru.

Киевские силы активно готовятся к наступлению российских войск на Херсон, в спешке возводя укрепления. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Выше Херсона по течению Днепра — в районе Клапаёв, Музыковки и до Дарьевки — противник создал вторую линию обороны», — приводит его слова РИА Новости.

По словам губернатора, город при этом укреплять даже не пытаются. Враг по традиции прячет технику и личный состав среди жилых домов, размещая их прямо в многоэтажках. «Все такие расчёты обречены», — отметил Сальдо.

«Благословленный» Блинкеном

Из последних сил Киев пытается удержать позиции под Волчанском. По данным ТАСС, Генштаб ВСУ перебросил туда элитный отряд спецназа погранслужбы «Дозор», подготовленный американскими инструкторами ещё до начала СВО. С этим подразделением лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, что говорит о больших надеждах, возлагавшихся на него.

В Волчанске уже неделю идут ожесточённые бои. Российские войска закрепились на левом берегу реки Волчья и ведут удары по противнику в восточной части города.

Очищение ДНР

ВСУ начали отходить из села Дерилово в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, часть населённого пункта всё ещё удерживается, но основные силы противника отошли к юго-западу. Бои в этом районе продолжаются четвёртые сутки, и украинские войска медленно, но неотвратимо отступают под массированным огнём.

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние. Комментаторы отмечают, что удержаться здесь уже невозможно: людей не осталось. Свою роль сыграли постоянные удары российских авиабомб, разрушавших даже самые укреплённые позиции.

Потери в Садках

Село Садки в Сумской области стало роковым для украинских десантников. На прошлой неделе колумбийские наёмники обстреляли бойцов 80-й ОДШБр, строивших укрепления в лесу. Украинские СМИ сообщают, что «солдаты удачи» перепутали их с российскими военными. В результате потери понесли обе стороны: и наёмники, и десантники.

Теперь та же бригада страдает от голода. По данным ТАСС, снабжение полностью перекрыто, бойцы отказываются выходить на передовую. Провианта хватает максимум на три дня, после чего «приходится выпрашивать посылки с едой, не говоря уже о ротации», — сообщил источник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время возможны протесты родственников окружённых военных против командования ВСУ.

Латиноамериканские наёмники

По подсчётам экспертов РИА Новости, в составе ВСУ уже действует не менее пяти подразделений, полностью укомплектованных наёмниками из Латинской Америки. Среди них — батальон имени Симона Боливара, батальон Tormenta Hispana и «Специальная латинская бригада». Также созданы более мелкие соединения: рота «Змей» и мексиканский отряд Miquiztli Force. Кроме того, «дикие гуси» активно воюют и в составе других подразделений.

Больше всего «солдат удачи» прибывает из Колумбии. Несмотря на попытки властей остановить вербовку, поток желающих ехать на Украину за «кровавыми деньгами» не прекращается. В процесс активно вовлечены наркокартели, использующие зону конфликта как полигон для подготовки своих боевиков, в первую очередь операторов дронов.

Возвращение таких наёмников оборачивается проблемами для самой Колумбии. Так, 22 августа боевики картеля «Клан залива» сбили полицейский вертолёт с помощью дрона, убив восемь сотрудников. Позже президент страны Густаво Петро заявил, что ответственность за атаку несёт 36-й фронт «Центрального командования».