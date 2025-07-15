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Происшествия

Электрик подозревается в краже 2 млн рублей, которые потратил на погашение кредитов

Анастасия Мериакри
Изображение от vecstock на Freepik

В Рязанском районе электрик подозревается в краже 2 млн рублей из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанскому району.

27-летний рязанец обратился в полицию, приехав на место работы в частный дом в Агро-Пустыни, где он занимается установкой электропроводки, мужчина понял, что в доме побывали неизвестные: разбито пластиковое окно, внутри разбросаны вещи. Хозяин дома, 45-летний местный житель, часто уезжает на несколько дней из дома, в это время рабочие занимаются ремонтом. Владелец жилья, осмотрев помещение, обнаружил пропажу проектора и денег в размере 2 миллиона рублей. Наличные он привез недавно и хранил в кухонном шкафу на верхней полке.

Опросив рабочих, полицейским показалось, что 27-летний электрик, который их и вызвал, не совсем искренен. Заметив несоответствие в его показаниях, сотрудники полиции получили от него признательные показания.

По версии следствия, мужчина видел, как приехавший владелец прятал что-то на кухне. После отъезда владельца помещения работник обнаружил 2 млн рублей и украл их. Спустя несколько дней злоумышленник решил инсценировать кражу со взломом, чтобы отвести от себя подозрения. Оперативники изъяли у задержанного проектор и часть денег. Большую часть он потратил на погашение двух кредитов и на игру в онлайн-казино.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводится расследование.

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