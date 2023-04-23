Электрички в Рязанской области в майские праздники будут ходить по изменённому расписанию

В дни майских праздников в Рязанской области изменится график движения некоторых пригородных поездов и экспрессов.

Экспресс №7051 Рязань-2 – Москва проследует по маршруту 1, 8 и 9 мая;

поезда №7084 Москва – Рязань-1 и №7085 Рязань-1 – Москва – с 29 апреля по 1 мая, 6 – 9 мая;

№7052 и 7050 Москва – Рязань-2 – 28 апреля и 5 мая.

2 и 10 мая дополнительно будет назначен экспресс №7021 Рязань-1 – Москва, отправление в 03:30.

Пригородные поезда №6016 и №6007 сообщением Голутвин – Рязань-1 будут курсировать 30 апреля, 1, 7 – 9 мая.

В МЖД просят пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Информация размещена на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».