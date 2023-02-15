Электрички ЦППК в праздничные дни будут курсировать по специальному графику

В выходные и праздничные дни февраля ЦППК назначит дополнительные экспрессы. Расписание электричек на всех направлениях с 22 по 26 февраля скорректировано.

Компания вносит изменения в расписание электропоездов совместно с МЖД. Корректировки связаны с тем, что в праздничные дни накануне Дня защитника Отечества люди чаще ездят в область, а после них — в Москву.

Поезда будут курсировать:

22 февраля — по расписанию пятницы.

23, 24 февраля — по расписанию субботы.

ЦППК назначит дополнительные экспрессы.

С 23 по 26 февраля:

№7031 Москва, Курский вокзал — Тула-1 отправлением в 10.21.

№7030 Тула-1 — Москва, Курский вокзал отправлением в 13.47.

26 февраля:

№7051 Рязань-2 – Москва, Казанский вокзал отправлением в 15.45.

23, 26 февраля:

№7084 Москва, Курский вокзал — Владимир отправлением в 09:35.

В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки.

В региональных центрах расписание также будут скорректировано. Сведения опубликуют на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».