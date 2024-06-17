Понедельник, 17 июня, 2024

Электричка Рязань-Москва остановилась из-за обрыва контактного провода

Автор: 7info7

Опубликовано

Вечером 17 июня остановилась электричка Москва-Рязань. Информация появилась в группе «Подслушано электрички Москвы».

Поезд, следующий от Казанского вокзала до Рязани-1, остановился на станции Виноградово. По сообщению подписчиков, он стоял достаточно долго.

По информации канала, в районе 77-го км перегона Воскресенск — Виноградово произошла техническая неисправность с устройствами электроснабжения. Речь, по предварительным данным, идёт об обрыве контактного провода из-за удара молнии. Провод упал на крышу электрички. Произошло это около 16 часов.

Из-за случившегося прерывали движение по обоим путям. К 17.40 его восстановили. Из-за задержки движения несколько электропоездов следовали с опозданием.

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