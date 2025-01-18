Электричество отключат в Рязани 20 января

20 января в Рязани отключат электричество на семи улицах

ГУП РГРЭС предупредило жителей Рязани об отключении электричества в понедельник.

20 января с 09:30 до 15:00 из-за проведения работ по перераспределению нагрузки на линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-642 будет временно отключено электроснабжение по следующим адресам:

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Улица Бабушкина: дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

1-й проезд Бабушкина: дома 3, 5, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 16;

Улица Ломоносова: дома 37, 39, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 64;

Улица Декабристов: дома 9, 11, 13, 15, 21, 23, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

Улица Гастелло: дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 18, 20, 22, 24;

Улица Пугачева: дома 53, 55, участок 75;

Проспект Декабристов: дома 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 25А, 25 лит. А, 25.

Дополнительно: отключение коснется административного здания, автомойки, садоводства «Восход», автокооператива «Автотурист-2» и гаражных помещений.

Пожалуйста, заранее примите меры для минимизации возможных неудобств!