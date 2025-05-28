Электричество на две улицы Рязани планируют вернуть в 15 часов

Вечером 27 мая в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии в связи с обрывом проводов воздушных линий и повреждением изоляторов из-за шквалистого ветра, а также повреждение кабельной линии 10 кВ. Об этом сообщает телеграм-канал РГРЭС.

По данным предприятия, у большей части потребителей электроснабжение восстановлено.

Сейчас продолжается работа двух бригад над восстановлением электроснабжения по улицам Белинского и Боголюбова.

Предположительно электроснабжение будет восстановлено в 15:00.