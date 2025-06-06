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Погода

Экстренное метеопредупреждение выпустило МЧС для Рязанской области

Валерия Мединская

Вечером 6 июня ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе может ухудшиться погода.

Так, в ближайший час, с сохранением до конца суток 6 июня и в течение суток 7 июня ожидаются кратковременные дожди, ливни. Рязанцев предупреждают также о грозе. В отдельных районах пройдёт град.

Во время грозы прогнозируется усиление ветра. Его порывы составят 17 км/ч.

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