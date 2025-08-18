«Экстрасенсы. Битва сильнейших» возвращается на ТНТ — с новыми лицами, борьбой за выживание и интригами  за кадром

30 августа зрителей ТНТ ждёт продолжение второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). После каникул в шоу продолжают участие Юлий Котов, Максим Левин, Александр и Олег Шепс, Влад Череватый, Виктория Райдос, Ангелина Изосимова — сильнейшие, чья энергия определяет ход «Битвы».

Главная интрига сезона — появление двух новых участников, имена которых до эфира строго держатся в секрете. Известно лишь одно: оба — титулованные маги, которых зрители хорошо помнят. Один из них — победитель, другой — финалист прошлых сезонов. Их возвращение обещает встряхнуть проект и изменить расстановку сил. В назначенное время в назначенном месте девять сильнейших экстрасенсов соберутся, чтобы начать битву за «золотую руку».

На новом этапе проект становится сложнее, напряжение внутри площадки нарастает. Экстрасенсы сами говорят о том, что за кулисами ведётся магическая борьба — сильные «вышибают» слабых, управляют их решениями, выстраивают тонкие энергетические удары. Зрители почувствуют: с этого момента «Битва» идёт не только на экране.

Участники выскажут смелые предположения: всё, что происходит — не случайно, и за каждым уходом может стоять чужое воздействие.

Скрытые альянсы, недоверие и напряжение — продюсеры проекта не исключают, что участники влияют друг на друга за пределами испытаний, разворачивая за кадром свою «игру в кальмара».