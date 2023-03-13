Понедельник, 13 марта, 2023
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Экстрасенс увидела предстоящее «пекло» на Украине

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Фото: Минобороны РФ

Известная экстрасенс в интервью МК заявила: совсем скоро в зоне проведения спецоперации произойдёт эскалация. По её словам, случится это уже в предстоящем апреле.

– СВО перейдёт в очень горячую фазу. Всё будет очень бурно, активно – настоящее пекло, – убеждена провидица.

При этом у России – преимущество в энергетическом плане. ВС РФ словно находятся под «энергетическим зонтиком».

– Наши потери по сравнению с потерями противника просто несопоставимы. С украинской стороны они больше в разы, – объяснила экстрасенс.

Уже совсем скоро, по её словам, в зоне СВО появится новейшая российская техника. Такую противник ещё не видел.

Ясновидящая убеждена: спецоперация на Украине продлится ещё год. Как итог – всё закончится мирным соглашением.

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