Известная экстрасенс в интервью МК заявила: совсем скоро в зоне проведения спецоперации произойдёт эскалация. По её словам, случится это уже в предстоящем апреле.

– СВО перейдёт в очень горячую фазу. Всё будет очень бурно, активно – настоящее пекло, – убеждена провидица.

При этом у России – преимущество в энергетическом плане. ВС РФ словно находятся под «энергетическим зонтиком».

– Наши потери по сравнению с потерями противника просто несопоставимы. С украинской стороны они больше в разы, – объяснила экстрасенс.

Уже совсем скоро, по её словам, в зоне СВО появится новейшая российская техника. Такую противник ещё не видел.

Ясновидящая убеждена: спецоперация на Украине продлится ещё год. Как итог – всё закончится мирным соглашением.