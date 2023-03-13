Известная экстрасенс в интервью МК заявила: совсем скоро в зоне проведения спецоперации произойдёт эскалация. По её словам, случится это уже в предстоящем апреле.
При этом у России – преимущество в энергетическом плане. ВС РФ словно находятся под «энергетическим зонтиком».
Уже совсем скоро, по её словам, в зоне СВО появится новейшая российская техника. Такую противник ещё не видел.
Ясновидящая убеждена: спецоперация на Украине продлится ещё год. Как итог – всё закончится мирным соглашением.
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