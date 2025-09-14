Воскресенье, 14 сентября, 2025
12.9 C
Рязань
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Ясновидящая Аделина Панина рассказала «МК», что украинский конфликт, несмотря на все «провокации», движется к своему завершению. По ее словам, Россия скоро одержит победу, а после этого наступит новый, «золотой век».

Панина уверена, что победа России неизбежна и будет зафиксирована «на бумаге». Экстрасенс считает, что мировое соглашение, где будет прописана победа нашей страны, скорее всего, подпишут уже до конца этого года.

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период. Многие бывшие партнеры и знаменитости, которые уехали из России, захотят вернуться. Но сделать это смогут не все. Панина подчеркнула, что «золотые горы, которые им были обещаны, оказались несбывшейся мечтой», и теперь они «ищут пути для возвращения».

«Не все попадут обратно. Это касается и иностранных брендов, которые с началом СВО покинули российский рынок. Многие из них так и останутся в стороне, хотя будут изъявлять желание работать в России. Предателей, как известно, нигде не любят», — заявила экстрасенс.

Ясновидящая уверена, что нашу страну ждет «золотой век». Экономика страны будет расти «семимильными шагами», а Россия окончательно закрепит за собой статус мощной державы, которую нужно уважать. По словам Паниной, «западные партнеры» уже поняли, что с Россией «лучше дружить, нежели конфликтовать». Благодаря этому, в ближайшее время нас ждут позитивные изменения во многих сферах жизни.

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.

Последние новости

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Туз в рукаве Белоусова: почему Сырский не знает, откуда придут русские на этот раз

Пока весь мир смотрит на линию фронта, Россия играет по другим правилам. Не сверху — с неба, не спереди — с бронетехникой, не с флангов — с обходами. Она идёт… снизу. По трубам.
Власть и политика

Эксперты Клуба политологов Рязанской области обсудили предварительные итоги выборов

Подводя итоги трехдневного голосования, первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков отметил, что на момент закрытия участков о серьезных нарушениях не сообщалось.
Власть и политика

Павел Малков подвел итоги прошедших выборов в Рязанской области

Явка составила 43%.
Происшествия

Рязанка 75 лет утонула в Черном море в Абхазии

В Гаграх в море туристы обнаружили тело женщины и вызвали МЧС. Труп принадлежал жительнице Рязани
Власть и политика

В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов

В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
Происшествия

Под Рязанью легковой автомобиль сбил мужчину

Легковой автомобиль сбил человека. Очевидцы сообщают, что пострадавшего «оттащили» с дороги свидетели ДТП.
Власть и политика

Явка избирателей на 18:00 14 сентября в Рязанской области составила 43,17%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.