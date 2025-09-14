Ясновидящая Аделина Панина рассказала «МК», что украинский конфликт, несмотря на все «провокации», движется к своему завершению. По ее словам, Россия скоро одержит победу, а после этого наступит новый, «золотой век».

Панина уверена, что победа России неизбежна и будет зафиксирована «на бумаге». Экстрасенс считает, что мировое соглашение, где будет прописана победа нашей страны, скорее всего, подпишут уже до конца этого года.

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период. Многие бывшие партнеры и знаменитости, которые уехали из России, захотят вернуться. Но сделать это смогут не все. Панина подчеркнула, что «золотые горы, которые им были обещаны, оказались несбывшейся мечтой», и теперь они «ищут пути для возвращения».

«Не все попадут обратно. Это касается и иностранных брендов, которые с началом СВО покинули российский рынок. Многие из них так и останутся в стороне, хотя будут изъявлять желание работать в России. Предателей, как известно, нигде не любят», — заявила экстрасенс.

Ясновидящая уверена, что нашу страну ждет «золотой век». Экономика страны будет расти «семимильными шагами», а Россия окончательно закрепит за собой статус мощной державы, которую нужно уважать. По словам Паниной, «западные партнеры» уже поняли, что с Россией «лучше дружить, нежели конфликтовать». Благодаря этому, в ближайшее время нас ждут позитивные изменения во многих сферах жизни.