Американский журналист Сеймур Херш заявил, что в США обсуждают возможность принудительной смены власти на Украине. По его словам, рассматривается кандидатура бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в настоящее время занимает пост посла в Великобритании.

Своё мнение о будущем Украины высказала и российский экстрасенс и таролог Галина Янко. По её словам, дни правления Владимира Зеленского сочтены, пишет «Московский комсомолец».

— Да, Зеленский скоро уйдёт, — утверждает Янко. — Вернее, его вынудят покинуть пост. Он будет стараться удержаться у власти, но это не удастся. Он уже вызывает отторжение у многих, и на Западе тоже понимают, кто он такой, и больше не хотят с ним иметь дела.

По словам Янко, после ухода с поста Зеленский покинет страну, но и за границей его ждут трудности.

— Он постарается уехать поближе к еврейской диаспоре, чтобы спрятаться. Но на Украине его будут преследовать. Его судьба будет тяжёлой: впереди большие проблемы и немало страданий, — говорит экстрасенс. — Он уже чувствует, что положение ухудшается. Даже те деньги, которые получил за время президентства, ему не помогут — он может остаться ни с чем.

Янко уверена, что после смены власти Украина вступит в новый этап. Хотя она не подтверждает, что следующим лидером станет Валерий Залужный, она отмечает высокую вероятность прихода нового политического деятеля, настроенного на мир и диалог с Россией.

— Военные действия действительно близки к завершению. Следующий лидер сможет принести долгожданный мир. Украина и Россия будут жить в согласии. Даже европейские политики, настроенные на конфронтацию, изменят свою риторику. Люди устали от войны — они хотят мира, — считает Янко.