Президент Украины Владимир Зеленский стоит на пороге больших перемен. Скорее всего, в ближайшее время он может лишиться своего поста, а всё из-за злостного врага. Об этом МК сообщила экстрасенс Галина Янко.

Провидица уверяет: по судьбе Зеленскому предписано сидеть на троне, но очень недолго. А всё из-за людей в окружении, которые за спиной ненавидят его и замышляют против главы киевского режима разные козни. Но у него есть и друзья, которые стараются поддерживать его даже в самое сложное время, которое для Зеленского уже наступило. Выйти сухим и невредимым из всех конфликтных ситуаций, которые он спровоцировал, уже не получится.

– Зеленский даже не мог предположить, чем может закончиться его жажда власти, – считает Янко. – На этом месте должен был находиться совершенно другой человек. Изначально, когда Зеленского выбрали президентом, их отношения были еще более-менее сносными. Но с начала СВО все усугубилось.

Сейчас конфликт между Зеленским и его врагом достиг апогея. Недоброжелатель делает всё, чтобы изгнать своего оппонента из страны. Причём глава государства прекрасно знает о существовании врага, но сделать с ним ничего не может. Трон под президентом начинает медленно разрушаться.