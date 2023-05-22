Понедельник, 22 мая, 2023
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Экстрасенс предрекла Зеленскому злостного врага и скорую отставку

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский стоит на пороге больших перемен. Скорее всего, в ближайшее время он может лишиться своего поста, а всё из-за злостного врага. Об этом МК сообщила экстрасенс Галина Янко.

Провидица уверяет: по судьбе Зеленскому предписано сидеть на троне, но очень недолго. А всё из-за людей в окружении, которые за спиной ненавидят его и замышляют против главы киевского режима разные козни. Но у него есть и друзья, которые стараются поддерживать его даже в самое сложное время, которое для Зеленского уже наступило. Выйти сухим и невредимым из всех конфликтных ситуаций, которые он спровоцировал, уже не получится.

– Зеленский даже не мог предположить, чем может закончиться его жажда власти, – считает Янко. – На этом месте должен был находиться совершенно другой человек. Изначально, когда Зеленского выбрали президентом, их отношения были еще более-менее сносными. Но с начала СВО все усугубилось. 

Сейчас конфликт между Зеленским и его врагом достиг апогея. Недоброжелатель делает всё, чтобы изгнать своего оппонента из страны. Причём глава государства прекрасно знает о существовании врага, но сделать с ним ничего не может. Трон под президентом начинает медленно разрушаться.

– Сам Зеленский хочет поскорее закончить весь военный конфликт и рад был бы приехать на переговоры даже в Москву, – добавила экстрасенс. Против переговоров в свою очередь выступают западные стороны, которые против примирения с Россией.

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