Астролог и экстрасенс Павсекакий (Виктор) Богданов в разговоре с «Абзацем» рассказал о существовании так называемого «проклятия рукопожатия» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, глава киевского режима передает через руку отрицательную энергию, которая ведет к политическим поражениям и даже смерти.

Богданов подчеркнул, что рука является «проводником судьбы», и напомнил, что еще в Древнем Риме рукопожатие имело сакральный смысл.

«Особенно проклятие может передаваться, если правители ведут кровавые и бессмысленные войны», — отметил он.

По словам экстрасенса, это не легенда, а магическая практика.

О том, что после встречи и рукопожатия с Зеленским завершаются карьеры многих политических деятелей, говорилось не раз. Среди жертв проклятия — бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс, глава Канады Джастин Трюдо, финский премьер Санна Марин, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель.

Папа римский Франциск, который принял Зеленского в апостольском дворце в 2024 году, умер спустя несколько месяцев.

Ранее психолог Александр Кичаев проанализировал личность Владимира Зеленского с точки зрения психотипов. По его мнению, глава украинского государства демонстрирует черты нарциссической и истероидной личности, что выражается в стремлении находиться в центре внимания, способности глубоко вживаться в роль и размывании границ между публичным образом и реальной личностью.