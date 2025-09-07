Воскресенье, 7 сентября, 2025
18.6 C
Рязань
Новости мира

Экстрасенс подтвердил существование проклятия рукопожатия Зеленского

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official

Астролог и экстрасенс Павсекакий (Виктор) Богданов в разговоре с «Абзацем» рассказал о существовании так называемого «проклятия рукопожатия» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, глава киевского режима передает через руку отрицательную энергию, которая ведет к политическим поражениям и даже смерти.

Богданов подчеркнул, что рука является «проводником судьбы», и напомнил, что еще в Древнем Риме рукопожатие имело сакральный смысл. 

«Особенно проклятие может передаваться, если правители ведут кровавые и бессмысленные войны», — отметил он.

По словам экстрасенса, это не легенда, а магическая практика.

О том, что после встречи и рукопожатия с Зеленским завершаются карьеры многих политических деятелей, говорилось не раз. Среди жертв проклятия  — бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс, глава Канады Джастин Трюдо, финский премьер Санна Марин, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель. 

Папа римский Франциск, который принял Зеленского в апостольском дворце в 2024 году, умер спустя несколько месяцев.

Ранее психолог Александр Кичаев проанализировал личность Владимира Зеленского с точки зрения психотипов. По его мнению, глава украинского государства демонстрирует черты нарциссической и истероидной личности, что выражается в стремлении находиться в центре внимания, способности глубоко вживаться в роль и размывании границ между публичным образом и реальной личностью.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Происшествия

Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА ночью 7 сентября

С полуночи до 6:30 дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости России

«Златоустовский маньяк» подал в суд на своего адвоката и потребовал 2 млн рублей

Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила.

Последние новости

Медицина

Врач Гинзбург назвал гарниры, которые замедляют старение и снижают уровень холестерин

Чтобы сохранить здоровье и молодость организма, важно правильно выбрать продукты. Они должны медленно усваиваться, содержать пищевые волокна или клетчатку.
Происшествия

В Рязани скончалась врач-педиатр ОДКБ Камиля Борисова

С 1995 по 2015 годы Камиля Борисова вела школу молодой матери. С 1995 года вела профилактическую работу с детьми раннего возраста.
Спорт

Рязанец выступил на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

В чемпионате мира по марафону приняли участие почти 500 гребцов из более чем 40 стран.
Новости России

Кардиолог Май: у зуммеров чаще, чем у других поколений, диагностируются депрессия и тревожность

По словам врача, главные причины этих состояний — геополитическая и экономическая нестабильность, высокие социальные ожидания, усиливаемые соцсетями, и неопределенность будущего.
Общество

Более 100 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ с начала 2025 года

В ходе рейда проверено 20 лиц иностранных и натурализованных граждан, 1 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.
Власть и политика

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» открылся ситуационный центр

Волонтеры центра будут принимать звонки и сообщения от наблюдателей, обрабатывать информацию, фиксировать возможные нарушения.
Здоровье

Диетолог Редина рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Осень — период ослабления иммунитета. Учащающиеся дожди, резкие перепады погоды, уменьшение продолжительности светового дня, стресс после отпуска, снижение витаминов из-за смены рациона питания — всё это приводит к снижению адаптационного потенциала организма.