Состояние Папы Римского, госпитализированного около двух недель назад с пневмонией лёгких, вызывает серьёзные опасения. Медики прилагают все усилия для стабилизации состояния 88-летнего главы католической церкви, однако позитивные прогнозы о его дальнейшей судьбе пока не поступают. Экстрасенс Аделина Панина считает, что внезапное заболевание понтифика не обошлось без влияния потусторонних сил. Более того, в ухудшении состояния Папы Римского она заметила «украинский след». Об этом она рассказала в интервью изданию МК.

По мнению Паниной, на здоровье Папы Римского повлияло несколько факторов. Во-первых, его преклонный возраст. Во-вторых, непростое заболевание, которое пришлось на его долю. В столь почтенном возрасте организм не может полноценно бороться с болезнью.

Аделина Панина обращает внимание, что Папа Римский не всем нравился в качестве главы католической церкви. Она подчеркивает его активную позицию по Украине и регулярные призывы к миру. Экстрасенс считает подозрительным, что тяжёлая болезнь понтифика совпала с подготовкой к российско-американским переговорам.

— Своим светом Папа показывал всему миру добрую истину, — продолжает Панина. – Конечно же, разжигателям войны это не нравилось. Вокруг Папы было огромное количество злых языков. Папа многим был неугоден именно своими заявлениями о мире, — гласит прогноз. Реклама

В онлайн-сообществах активно обсуждается версия о причастности Украины к внезапному заболеванию Папы Римского. Высказывается мнение о том, что украинские колдуны, якобы известные своей силой, могли быть использованы представителями киевских властей для устранения одного из ключевых миротворцев. Провидица не исключает потустороннего воздействия в случае с болезнью Святого Отца. По её словам, такие вещи случаются, и сейчас Папу могут спасти только молитвы.

Сейчас Папа Римский находится в сознании и получает интенсивную терапию кислородом в больнице. Ему также было проведено переливание крови для повышения уровня тромбоцитов. Врачи опасаются развития сепсиса, возможного осложнения пневмонии. Известно, что за несколько дней до госпитализации Папа Римский продолжал работать и проводить встречи, в том числе принимал российского художника Никаса Сафронова.