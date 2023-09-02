Многие задаются вопросом: какая судьба ожидает ЧВК «Вагнер» после гибели её основателя Евгения Пригожина? Популярный экстрасенс Алёна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что случится с «вагнеровцами» уже в ближайшее время.
Так, совсем скоро будет запущен ожесточённый раздел «пригожинского» имущества:
В свою очередь ЧВК «Вагнер» вовсе не исчезнет. Просто её ожидает масштабная трансформация:
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа.
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