Многие задаются вопросом: какая судьба ожидает ЧВК «Вагнер» после гибели её основателя Евгения Пригожина? Популярный экстрасенс Алёна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что случится с «вагнеровцами» уже в ближайшее время.

Так, совсем скоро будет запущен ожесточённый раздел «пригожинского» имущества:

— Всё гражданское наследство вроде ресторанов отойдёт семье Пригожина, а другая часть, военная, станет принадлежать государству. Само название изменится, и «вагнеровцев» больше не будет, — уверена провидица.

В свою очередь ЧВК «Вагнер» вовсе не исчезнет. Просто её ожидает масштабная трансформация:

— Всё будет другое, руководитель будет абсолютно другой. Кстати, ребята, которые сейчас числятся в «Вагнере», будут уже в новом ЧВК заходить в сторону Киева. Какое-то время они будут охранять границы, а затем пойдут на украинскую столицу, — добавила Мишина.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа.

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