Экстрасенс Никита Турчин поделился впечатления от участия в новом реалити «Мастер игры»

19 мая вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ» (16+). Самая утренняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с яркими героями.
Сегодня в гости в студию к Анжелике Стубайло пришёл экстрасенс Никита Турчин. Недавно он принял участие в психологическом реалити «Мастер игры» (16+), премьера которого состоялась в эту субботу в 19:00 на ТНТ, и поделился своими впечатлениями о проекте.
«Формат реалити-шоу “Мастер игры” подразумевает не только психологические игры, но и провокации, а ты знаешь, что я в этом король», – отвечает Никита Турчин ведущей «УТРО.ТНТ». – Каждая история всех участников заключается в том, чтобы провоцировать друг друга на конфликты, скандалы и интриги, потому что только так можно понять, кто «темный», а кто «светлый».
Кроме того, Никита отметил, что среди «светлых», каковым он сам является в игре, тоже были свои коалиции и к экстрасенсам было особое внимание со стороны других участников, не обладающих экстрасенсорными способностями:
В новом реалити-шоу Никита Турчин встретился с ведущим «Экстрасенсы. Реванш» Ильей Ларионовым, который в свое время выгнал его из проекта. Анжелика Стубайло решила узнать, как сложилась коммуникация с иллюзионистом в «Мастере игры».
Также, Никита напомнил зрителям утренней программы, как он покинул проект «Экстрасенсы. Реванш»:
В проекте «Мастер игры» участники соревнуются в искусстве обмана. Ведущая «УТРО.ТНТ» поинтересовалась приходилось ли Никите обманывать в реальной жизни и как он к этому относится.
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