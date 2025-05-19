Экстрасенс Никита Турчин поделился впечатления от участия в новом реалити «Мастер игры»

19 мая вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ» (16+). Самая утренняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с яркими героями.

Сегодня в гости в студию к Анжелике Стубайло пришёл экстрасенс Никита Турчин. Недавно он принял участие в психологическом реалити «Мастер игры» (16+), премьера которого состоялась в эту субботу в 19:00 на ТНТ, и поделился своими впечатлениями о проекте.

«Формат реалити-шоу “Мастер игры” подразумевает не только психологические игры, но и провокации, а ты знаешь, что я в этом король», – отвечает Никита Турчин ведущей «УТРО.ТНТ». – Каждая история всех участников заключается в том, чтобы провоцировать друг друга на конфликты, скандалы и интриги, потому что только так можно понять, кто «темный», а кто «светлый».

Кроме того, Никита отметил, что среди «светлых», каковым он сам является в игре, тоже были свои коалиции и к экстрасенсам было особое внимание со стороны других участников, не обладающих экстрасенсорными способностями:

«Каждый раз люди задавались вопросом: “Ну, как же так? Вы же экстрасенсы, вам должно быть все понятно, и вы должны сказать, что вот этот “темный”, а этот “светлый””. И мне правда было понятно. Я был так удивлен, доказывая ребятам очевидное, но им нужны были твердые результаты, а не ощущения».

В новом реалити-шоу Никита Турчин встретился с ведущим «Экстрасенсы. Реванш» Ильей Ларионовым, который в свое время выгнал его из проекта. Анжелика Стубайло решила узнать, как сложилась коммуникация с иллюзионистом в «Мастере игры».

«Я убежден в том, что как только проект завершается все недомолвки и обиды остаются там. Было сложно, тяжело, но в то же время могу сказать, что Илья оказался крутым, честным, искренним парнем и для меня увидеть его в другой роли было в диковинку, потому что я его знаю, как ведущего проектов “Битва экстрасенсов”, “Битва сильнейших”, “Экстрасенсы. Реванш” и для меня пообщаться с ним в рамках другого проекта было в навье», – прокомментировал экстрасенс.

Также, Никита напомнил зрителям утренней программы, как он покинул проект «Экстрасенсы. Реванш»:

«Тогда мои фанаты устроили настоящий лав бомбинг Тине Гивиевне Канделаки в телеграм, что она даже закрыла комментарии. Слишком много было фанатов, которые просили вернуть меня в проект. Я единственный экстрасенс, который прошел два задания в проекте “Экстрасенсы. Реванш”, но, к сожалению, был отправлен домой и получил 7,5 баллов от Олега Шепса и Влада Череватого. У них, какой-то личный сговор, они решили делать половинки. С другой стороны, я могу оправдать их действия, у них уже одна рука победы в “Битве сильнейших” тоже напополам».

В проекте «Мастер игры» участники соревнуются в искусстве обмана. Ведущая «УТРО.ТНТ» поинтересовалась приходилось ли Никите обманывать в реальной жизни и как он к этому относится.

«Я безумный авантюрист и, если бы я никогда не обманывал я бы, наверное, в “Битву экстрасенсов” не попал бы. На кастинге мне сказали: “Нет. Никита, вы нам не подходите. Мы вас не берем” и на входе я обманул охранника, проник в офис телеканала ТНТ и принес документы продюсерам. Позже руководство проекта “Битва экстрасенсов” выложили в интернет статью, что новый участник “Битвы экстрасенсов” так же, как Вольф Мессинг (который проник в Кремль) проник в офис телеканала ТНТ и принес документы, чтобы участвовать в проекте. И тогда я понял, что я уже в обойме», – ответил Никита Турчин.