Экстрасенс назвал неожиданное событие, которое приблизит финал спецоперации

Популярный экстрасенс и клинический психолог Зираддин Рзаев ответил на вопрос журналиста издания pravda.ru о том, когда подойдёт к концу специальная военная операция на Украине. Провидец назвал конкретный год, когда противостояние окончится.

Рзаев заявляет: 2024-й станет финальным в военной операции. У России был шанс завершить всё быстрее, но великодушие русских людей не позволяет им идти на кардинальные меры. Стоит цель — защищать мирных жителей Украины и уничтожать только националистов.

Интересно то, что в 2024 году многое будет работать на победу России. И, что самое интересное, большую роль сыграют переданные Украине F-16.

— Дело в том, что F-16, которые получит Украина от Запада, пойдут на пользу России. Специальная военная операция после этого закончится и мы победим. Это странно звучит, но некоторые вещи не поддаются логике, — говорит Рзаев.

Вопрос о том, когда завершится спецоперация на Украине, волнует многих. Многочисленные эзотерики пытаются заглянуть в будущее и увидеть день, когда СВО подойдёт к концу. Не стала исключением известный нумеролог Кристина Егиазарова. Свой прогноз по этому вопросу она дала в эфире канала «Россия 1» на передаче «Прямой эфир».

Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.

— В 2024 эта история может разгореться в первые полгода. В октябре-ноябре я, честно, не вижу, что там стоит, но там тоже будет эта ситуация ещё продолжаться. А вот в 2025 году все разрешится, — прогнозирует Егиазарова.

СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации