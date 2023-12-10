Популярный оккультист и экстрасенс Андрей Харрис обратил внимание: для многих людей наступающий 2024 год станет определяющим в судьбе. Чья-то жизнь и вовсе разделится на «до и после». Популярный экстрасенс Андрей Харрис в интервью Пятому каналу рассказал об этих людях.
По словам Харриса, год станет решающим для людей, родившихся 8, 18, 28 числа. Всё дело в том, что в состав их дат рождения входит цифра восемь, под влиянием которой пройдёт 2024-й. Восьмёрка означает не только бесконечность, но и является важным знаком высших сил к благосклонности и везению.
Андрей Харрис также обратил внимание на даты рождения с восьмёркой на конце:
В целом же провидец отмечает: явными счастливчиками Года Дракона станут люди, которые своими действиями, мыслями и словами способны делать мир лучше. Они получат желанное покровительство, а ещё возможностью материализовать свои замысли.