Экстрасенс Мишина рассказала о последнем предвестнике Апокалипсиса

Популярный экстрасенс Инна Мишина снова выступила с тревожным заявлением. Она рассказала, каким может стать последний предвестнике грядущего Апокалипсиса на Земле.

В интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» провидица заявила: первые два библейских всадника уже посетили мир. Это COVID-19 и спецоперация на Украине.

– Я внимательно перечитала Библию и нашла одну цитату, которая гласит, что четвёртый всадник апокалипсиса — это смерть и нашествие животных, которое я видела во сне, — заявила она.

Инна Мишина ранее заявила, что страшное нашествие начнётся на пустынных территориях. Жуки, змеи и скорпионы в период апокалипсиса будут нападать на людей. А ещё из лесов к людям начнут выходить животные. Это, по словам ясновидящей, обернется для человечества катастрофой. Одной из причин подобного поведения фауны, отметила ясновидящая, будет массовый голод.

Ранее нумеролог Ольга Скоромная назвала самый страшный день месяца. Речь идёт о дате 17 июля. Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать.