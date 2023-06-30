Геополитические противостояния между странами продлятся надолго. Такой вывод можно сделать из предсказания от провидицы Инны Мишиной.

Экстрасенс уверяет: границы России изменятся к 2030 году. Многие европейские страны вновь захотят дружить с нами.

– С нами также будут дружить Белоруссия, Китая и Сербия. Скорее всего присоединятся Греция, Арабские Эмираты, Япония. Мне во сне это приходило, — рассказала Мишина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В хороших отношениях Россия будет с Индией, Германией и Польшей. Это будет дружба «во благо процветания всего мира».

А вот список стран, которые Инна Мишина не увидела в списке дружественных России — Франция, Италия, Испания и, как не трудно догадаться, Америка.