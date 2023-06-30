Геополитические противостояния между странами продлятся надолго. Такой вывод можно сделать из предсказания от провидицы Инны Мишиной.
Экстрасенс уверяет: границы России изменятся к 2030 году. Многие европейские страны вновь захотят дружить с нами.
В хороших отношениях Россия будет с Индией, Германией и Польшей. Это будет дружба «во благо процветания всего мира».
А вот список стран, которые Инна Мишина не увидела в списке дружественных России — Франция, Италия, Испания и, как не трудно догадаться, Америка.