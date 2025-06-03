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Экстрасенс Янко назвала главную силу Владимира Путина, которая поможет России победить

Валерия Мединская

Спецоперация на Украине продолжается. Запад всячески пытается нагнетать обстановку и сбивает Незалежную с пути к мирному соглашению. Диссонанс в ситуацию также вносят Соединённые Штаты Америки, много говоря о мире и желание закончить конфликт, но при этом не делая конструктивных шагов. И вместе с тем уверенность в том, что Россия одержит победу, отстоит свои интересы и заявит всем о своём величии, только укрепляется.

Экстрасенс Галина Янко в интервью изданию Московский комсомолец заявила, что у нашего президента Владимира Путина есть особая сила. И именно она приведёт страну к победе. Что же имела в виду провидица?

– Владимир Путин – верующий человек, — объясняет Галина. – Он знает, что молитва и слово Божье всё одолеют. Наша Россия стоит на четырёх холмах, поэтому справится со всеми невзгодами. Ещё старейшины предсказывали: «Вся чернота, вся бесовщина уйдёт из России». Потому что здесь – сильнейшая энергетическая сила светлых людей, тех, кто прославляет Царицу Небесную.

Янко убеждена, что на помощь России приходит сам Господь, и под его покровительством наша страна уже воспряла и стремится к процветанию. Вместе с тем Янко обращает внимание, что достаточно в непростой ситуации в последние годы оказалась наша страна. Всё дело в том, что её беспощадно атаковали тёмные силы, но их удалось остановить:

– В последние несколько лет Москву пытались атаковать черные силы, — говорит Янко. – Причем со всех четырех сторон: с юга, с севера, запада и востока. Эти тёмные силы хотели всем завладеть. Им Россия никогда не давала покоя, ни в какие времена. Кто бы что ни говорил, конфликт на Украине развязан именно по этой причине. Нашим недругам захотелось завладеть Россией, стравив два братских народа. Ещё тогда, в самом начале, их предупреждали: ничего не получится. Но они пошли против Бога. Что мы сейчас видим: Россия побеждает на всех фронтах.

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