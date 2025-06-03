Спецоперация на Украине продолжается. Запад всячески пытается нагнетать обстановку и сбивает Незалежную с пути к мирному соглашению. Диссонанс в ситуацию также вносят Соединённые Штаты Америки, много говоря о мире и желание закончить конфликт, но при этом не делая конструктивных шагов. И вместе с тем уверенность в том, что Россия одержит победу, отстоит свои интересы и заявит всем о своём величии, только укрепляется.
Экстрасенс Галина Янко в интервью изданию Московский комсомолец заявила, что у нашего президента Владимира Путина есть особая сила. И именно она приведёт страну к победе. Что же имела в виду провидица?
Янко убеждена, что на помощь России приходит сам Господь, и под его покровительством наша страна уже воспряла и стремится к процветанию. Вместе с тем Янко обращает внимание, что достаточно в непростой ситуации в последние годы оказалась наша страна. Всё дело в том, что её беспощадно атаковали тёмные силы, но их удалось остановить:
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