Январь 2024 года может стать для планеты поистине разрушительным. Такой вывод можно сделать из прогноза, который экстрасенс и целительница Ирина Лидерман сделала для издания wday.

По её словам, в январе ожидаются природные катастрофы в районе Японии и Кореи. Под угрозой окажется также Бермудский треугольник и прибрежные зоны Бразилии.

— Интересно, что на их интенсивность можно влиять через работу с подсознанием — один или несколько опытных практиков вполне могут изменить ход событий, — считает ясновидящая.

Ранее стало известно, кого год Зелёного Деревянного Дракона уже выбрал в качестве своих счастливчиков. Во-первых, речь идёт о тех людях, в чьих датах рождения есть цифра 2. В нумерологии она отвечает за союзы и сотрудничество. Люди, у кого в дате рождения есть хотя бы одна двойка, — дипломатичны, умеют решать проблемные вопросы словами. Из-за своей чуткости и в некоторой мере эмоциональной чувствительности эти люди могут подобрать ключик практически к любому человеку. А Дракон, символ 2024 года, любит тех, кто помогает другим. Именно поэтому «двоечников» по датам рождения он готов осыпать большой удачей и везением.

Во-вторых, везунчиками в 2024 году станут те, у кого в дате рождения есть цифра 4. Цифра 4 — символ порядка и стабильности в нумерологии. Люди с числом 4 в дате рождения обычно очень рациональны в своих решениях. Они могут быть отличными аналитиками и умеют принимать взвешенные решения на основе логики и фактов. Именно поэтому год Дракона окажется для них удачным — «четвёрки» не потеряют голову от восторга и сохранят трезвость рассудка.

В-третьих, счастливчиками станут люди с цифрой 6 в дате рождения. Шестёрка символизирует гармонию, баланс и любовь. Люди, рождённые под влиянием шестёрки, обладают добрым сердцем. Они, как и двойки, любят помогать другим и стремятся создавать гармонию в своей жизни. Люди с числом 6 в дате рождения обычно очень близки со своими родственниками и семьёй. За доброе сердце и широкую душу Дракон одарит людей с этой цифрой в дате рождения большой удачей.

Ранее нумеролог назвал даты рождения людей, у которых сильный Ангел-хранитель. Так, «самый сильный ангел» даётся тем, кто появился на свет 6, 17, 25 и 29 числа каждого месяца. Исключительными счастливчиками являются рожденные 29 февраля — в високосный год.Что отличает всех этих людей? Лучезарная энергия, которая помогает справляться с бедами и ненастьем, уверенность, развитая интуиция.