Экспозиция «Жизнь монаха в монастыре» открылась в Рязанском кремле

19 июля в Келейном корпусе Архиерейского дома на территории Рязанского кремля состоялось открытие интерактивной выставки «Жизнь монаха в монастыре», посвященной особенностям церковной жизни, общеизвестным и нетривиальным деталям священнической бытности. Обширная экспозиция охватывает сразу несколько залов, освещающих разные сферы монашеской деятельности. В нашем материале мы готовы немного поподробнее рассказать вам о содержании выставки.

Начинается всё в зале собраний, стены которого украшены образами рязанских архиереев и во главе которого располагается игуменский стул – далее в рамках экскурсии будет в том числе рассказано, чем ныне отличаются игумен и духовник, когда-то объединенные общим значением «наставника». Ещё одна примечательная деталь, которую не в каждом музее увидишь – стол писаря. Здесь, в одновременно строгой и воодушевляющей обстановке нам расскажут, откуда вообще пошло слово «монах» и что за ним стоит.

«Монашеская жизнь заключает в себе монаха и бога».

Быт монахов строится по принципу трёх восьмёрок – восемь часов сна, восемь часов молитв, восемь часов работ. Об истории возникновения монашества через отречение от благ земных и об эволюции такого жизненного строя нам тоже поведают здесь.

Далее кельи – мужская и женская. Три обета, которые монахи дают при пострижении, метаморфозы церковных статусов (от послушника до схима), искусства, которым священнослужители посвящали и посвящают себя в свободное от служб время, даже особенности гардероба – обо всём этом нам расскажут в двух скромных комнатах, отражающих духовный подвиг монахов.

«Мантия, на спине у нее вот такие складки. Во-первых, эти складки похожи на крылья. Считается, что монашество – это ангельский чин, не имеющий пола, ни мужского, ни женского, по подобию ангелов. Во-вторых, эти складки символизируют сорокадневный пост Спасителя в пустыне – их здесь ровно сорок складочек».

На первом этаже удастся полюбоваться работами церковных мастеров и услышать истории преодоления монахами искушений, таких как, например, прелюбодеяние. Ну а в трапезной, расписанной в соответствии с канонами семнадцатого века, вы узнаете, что священники читают за обедом вместо газет и для чего пьют вино.

Возрастное ограничение 6+.