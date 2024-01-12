Пятница, 12 января, 2024
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Эксперты заявили об опасности покупных тортов для организма

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Изображение от chandlervid85 на Freepik
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Владелец сети кондитерских и многократный победитель конкурсов по кондитерскому мастерству Олег Ильин рассказал, чем могут быть опасны покупные торты.

Кроме главной и очевидной опасности сладости, белого сахара, в продукте содержится не менее вредный компонент – трансжиры. В составе они часто указаны как гидрогенизированные масла.

По словам Ильина, их используют в качестве консерванта для продления срока годности. «В небольшом количестве наш организм способен переработать их и вывести без следа, но, как правило, производители добавляют их в ненормальных количествах», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Регулярное употребление трансжиров повышает уровень холестерина и, соответственно, ухудшает кровообращение и кровоснабжение мозга.

Избегать стоит и ненатуральных консервантов, которые имеют название с буквой Е. Как правило, они есть в каждом торте с длительным сроком годности.

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