Эксперты выяснили, насколько соответствуют ГОСТу импортные коньяки

Только каждая десятая бутылка коньяка, которая ввозится в Россию, соответствует ГОСТу, пишут «Известия».

Исследование ввозимого в Россию коньяка провели Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции и Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок (филиал Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН).

Эксперты проверили за год более 70 образцов коньяков из российских магазинов. 36 из этих 70 не содержат виноградных спиртов. Еще по 20 видам коньяка ответ получат в ближайшее время.

Несоответствия встречаются в коньяках из Армении, Молдовы. «Известия» опубликовали названия этих напитков.

Также в союзе заявили, что в настоящее время проводят проверки и в отношении коньяков российских производителей.