Полному запрету на средства индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, как это сделали в Благовещенске, могут последовать и другие города. Такое мнение высказал «Парламентской газете» 15 июля заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

По словам парламентария, у местных властей уже есть все необходимые правовые инструменты, а опыт Благовещенска поможет точнее применять их там, где это действительно нужно.

«Лучше договариваться, чем запрещать»

Напомним, о полном запрете на СИМ (в том числе моноколеса, сегвеи, гироскутеры и особенно популярные электросамокаты) сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём официальном Telegram-канале. По его словам, запрет основан на законе, принятом Законодательным собранием Амурской области в конце июня.

«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались наладить диалог с операторами электросамокатов, но результата не было. Сначала ограничили движение в центре города, и это получило широкую поддержку от жителей, уставших от хаоса на улицах. Однако проблема просто переместилась в другие районы, где движение стало ещё менее контролируемым», — рассказал мэр.

Согласно новому закону, за передвижение на электросамокатах и других СИМ, а также за их размещение в черте города, предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

«Это серьёзное ограничение, но другого выхода нет. Город должен быть удобным и безопасным для всех», — добавил он.

Запрет может затронуть только прокат

Рафаэль Марданшин считает, что запрет в Благовещенске может стать примером и для других городов.

«У муниципалитетов есть полномочия регулировать эту сферу через местные законы. Но каждое решение должно приниматься с учётом конкретной ситуации в городе. Где-то СИМ не развиты или развиваются медленно, и дополнительных ограничений не требуется. А где-то, наоборот, нужно срочно вмешиваться, чтобы снизить напряжённость или улучшить дорожную ситуацию», — пояснил он.

При этом парламентарий уточнил: запрет может касаться только деятельности кикшеринговых компаний — тех, кто предоставляет электросамокаты в аренду. Личную технику, купленную для собственного использования, запретить законом невозможно.

«Сейчас большинство регионов идут по пути компромиссов — ограничение скорости прокатных самокатов, установка зон, где они автоматически отключаются и не могут использоваться. Так, например, сделано в Москве и Петербурге. Но если договориться не удаётся, остаётся только вводить жёсткие ограничения», — добавил Марданшин.

«Запрет, который невозможно исполнить»

Скептически к запрету отнёсся член Общественной палаты России, вице-председатель организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. По его словам, запрет на использование личных СИМ невозможно реализовать — ни юридически, ни на практике.

«СИМ чётко прописаны в Правилах дорожного движения, у них есть свой нормативно-правовой статус. С этой точки зрения, региональный запрет вступает в противоречие с федеральными нормами, а это недопустимо», — подчеркнул Холодов.

Он также отметил: «Допустим, по улице проехал самокатчик. Кто его остановит? Кто будет следить за соблюдением запрета? На мой взгляд, власти сами загоняют себя в ловушку — принимают закон, который не смогут контролировать».

Эксперт добавил, что важно не только то, как написан закон, но и как он будет применяться на практике. Не исключено, что мэрию Благовещенска могут ждать судебные иски от владельцев СИМ, чьи права были нарушены.