Эксперты Tele2 провели урок по кибербезопасности для учеников Лесно-Полянской средней школы

Эксперты Tele2 рассказали ученикам Лесно-Полянской средней школы о кибербезопасности.

Занятие сопровождалось яркой презентацией, диалогами со школьниками и сувенирами за активное участие в беседе.

Разговор начался с того, что нужно быть очень бдительными в интернете и использовать надёжные пароли, которые имеют в своём составе латиницу, символы, знаки и цифры. И даже аккаунты в компьютерных играх необходимо защищать надежными паролями.

В ходе лекции школьники смогли почерпнуть для себя новые термины, среди них: спуфинг — кража через незащищенный Wi-Fi, фишинг — кража через поддельный сайт, вишинг — обман по телефону.

Отметили и такую важную тему, как звонки от мошенников, предупредив, что на подозрительные номера вообще лучше не отвечать, а при потере мобильного телефона нужно позвонить в банк и оператору своей сотовой связи, чтобы заблокировать банковкие и sim-карты. Если же этого не сделать, то мошенники смогут ими воспользоваться.

В завершении урока ребятам задали проверочные вопросы и выслушали их мнение, где же можно спрятать пароль. Самыми забавными предложениями стали: под подушку, к себе в блокнот и убрать его подальше, сделать скриншот экрана и поместить в папку «скрытые». И вместе с ребятами сделали вывод: «Делаем надёжные пароли на гаджеты, ставим шторки на камеры компьютеров, не используем публичные Wi-Fi сети».

Киберурок был приурочен к расширению покрытия сети оператора в малых населенных пунктах в рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства 2.0, которую реализует Минцифры РФ с «Ростелекомом», а центром компетенций выступает Tele2. Теперь все проживающие в Лесной Поляне и близлежащих окрестностях смогут свободно в онлайн-режиме общаться с близкими, записываться к врачу, получать госуслуги в электронном виде, совершать платежи и покупки, не выходя из дома.

Мы много лет устраняем цифровое неравенство в Рязанской области, и сегодня покрытие сети Tele2 охватывает территорию, где проживает свыше 99% населения региона. Благодаря эффективному партнерству нам удается дополнительно обеспечивать качественной связью такие места, где ранее не было возможностей для создания телеком-инфраструктуры. И мы рады третий год продолжать совместную инициативу, поскольку услуги Tele2 пользуются высоким интересом на селе – нас везде очень ждут, и люди активно голосуют на госуслугах за то, чтобы наши сервисы стали им доступны, — сказала директор Рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева.

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