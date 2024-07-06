Суббота, 6 июля, 2024

Эксперты сообщили о необычной активности американского БПЛА около Калининграда

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/c/1595839251/

Замечена необычная активность американского беспилотника в районе российского Калининграда. Об этом вечером 6 июля сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

В сообщении отмечается, что подобной активности не было давно.

— RQ-4 Global Hawk на протяжение всего дня висит в 80 километрах от границы Калининграда и Польши, — пишет автор поста.

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