Эксперты сообщили о необычной активности американского БПЛА около Калининграда

Замечена необычная активность американского беспилотника в районе российского Калининграда. Об этом вечером 6 июля сообщил телеграм-канал «Военная хроника».
В сообщении отмечается, что подобной активности не было давно.
Замечена необычная активность американского беспилотника в районе российского Калининграда. Об этом вечером 6 июля сообщил телеграм-канал «Военная хроника».
В сообщении отмечается, что подобной активности не было давно.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+